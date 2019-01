Villarreal vai buscar treinador que despediu há mês e meio

O treinador Javier Calleja, despedido em dezembro devido aos maus resultados, está de regresso ao Villarreal, clube adversário do Sporting nos 16 avos-de-final da Liga Europa."O treinador Javi Calleja regressa ao Villarreal. O técnico madrileno, face á saída de Luís García, voltará ao banco do conjunto amarelo, e amanhã [quarta-feira] dirigirá o primeiro treino na Cidade Desportiva", refere o clube.O anúncio foi feito poucas horas depois de o clube comunicar a saída de Luís García , que em 13 de dezembro tinha assumido a equipa de futebol, precisamente em substituição de Calleja, mas que também não resistiu aos maus resultados.García deixou o Villarreal ainda em situação pior, no 19.º e penúltimo lugar e eliminado na Taça do Rei, depois de ter nove jogos com uma única vitória, ainda em dezembro na estreia, mas na Liga Europa, e quando a equipa ainda era 17.ª na Liga.O Villarreal é o adversário do Sporting na fase a eliminar da Liga Europa, com a primeira mão agendada para 14 de fevereiro no Estádio José Alvalade (20:00), em Lisboa, e a segunda em 21 do mesmo mês (17:55), em Villarreal.