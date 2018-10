Vinícius Jr afinal pode jogar clássico com Barcelona. Irá Lopetegui apostar no brasileiro?

Vinícius mostra-se a Lopetegui com este golaço pelo Castilla Vinícius mostra-se a Lopetegui com este golaço pelo Castilla

A carregar o vídeo ...

Vinícius júnior chegou a Madrid com o selo de uma das maiores promessas do futebol brasileiro, o Real pagou muitos milhões pelo jovem avançado, que não estando entre as opções de Lopetegui, tem dado nas vistas no Castilla, equipa B dos merengues.Pois no último fim de semana, Vinícius foi expulso do jogo do Castilla e por castigo ficaria afastado do clássico com o Barcelona - a equipa principal do Real Madrid desloca-se este domingo a Camp Nou. No entanto, o Real Madrid recorreu do castigo e esta sexta-feira recebeu luz verde para utilizar o avançado brasileiro, caso assim Lopetegui o entenda.O avançado de 18 anos só por duas vezes foi utilizado por Julen Lopetegui, somando apenas 12 minutos em campo, dois no empate frente ao Atlético Madrid e 10 diante do Alavés, que terminou com derrota do Real Madrid, por 1-0.