Vinícius: «Messi é incrível mas não temos medo dele»

De bestial a génio: imprensa europeia tira o chapéu a Messi



De bestial a génio: imprensa europeia tira o chapéu a Messi

Valverde: «Messi é simplesmente o melhor» Valverde: «Messi é simplesmente o melhor»

A carregar o vídeo ...

Real Madrid ou Barcelona apenas uma das equipas vai marcar presença na final da Taça do Rei, com o jogo da 2.ª mão das meias finais a realizar-se esta quarta-feira (às 20 horas) no Santiago Bernabéu, depois do empate (1-1) em Camp Nou, e Vinícius foi o futebolista do Real Madrid presente na conferência de antevisão."Todos os jogadores querem jogar o clássico. Devemos encarar o jogo da mesma forma como o fizemos em Camp Nou. Poderiamos ter ganho a partida e agora vamos ter o apoio dos nossos adeptos", afirmou, deixando depois largos elogios a Messi... mas sem receio do argentino."Estamos prontos para tudo. Messi é um jogador incrível, que faz coisas que mais ninguém faz. Estamos muito ansiosos para o jogo, mas não temos medo de Messi. Apesar dele ser um grande jogador, mas temos os melhores do Mundo", atirou Vinícius.