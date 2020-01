Vinícius revela 'aviso' de Marcelo: «Aqui um dia és o Pelé, no outro não jogas nada»

Vinícius Júnior 'aterrou' no Real Madrid com apenas 18 anos e recebeu logo um conselho do compatriota Marcelo, conhecedor da pressão que é jogar num clube como os merengues. "Ele disse-me: aqui um dia és o Pelé, no outro não jogas nada'", recorda o jovem avançado, em declarações à revista brasileira 'Veja'.





Depois de ter sido enviado para o Castilla por Julen Lopetegui, "por precisar de tempo para se adaptar", Santiago Solari resgatou-o e deu-lhe a missão de dar um abanão num Real Madrid que se encontrava algo apático. Ele agarrou a oportunidade, mas acabou por se lesionar num jogo com o Ajax. Com Zidane Vinícius luta por se evidenciar, mas está longe das suas primeiras exibições, que entusiasmaram o Santiago Bernabéu."Eu sou assim e nunca perderei a minha alegria", garante o jovem, que não esquece as suas origens humildes. "Pareço sempre tranquilo, mas por dentro fico nervoso. Na minha estreia pelo Flamengo, por exemplo, estava morto de medo. Nem sequer queria tocar na bola...", recorda.O talento que cedo evidenciou levou-o do modesto São Gonçalo ao Flamengo, onde se habituou a jogar com rapazes dois anos mais velhos. Em maio de 2017 foi chamado à equipa principal, com apenas 16 anos, tornando-se num dos mais jovens de sempre a estrear-se no Brasileirão.Mas o sonho de Vinícius não ficou por ali, já que pouco depois chegou o Real Madrid, que com 45 milhões de euros convenceu o Flamengo a vender o seu passe. Hoje é uma das figuras mais populares do Brasil mas o jovem avançado mantém os pés bem assentes no chão. "Quero que as coisas aconteçam com naturalidade."