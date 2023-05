Vítima faz revelações sobre Daniel Alves: «Só dizia que eu era a p*** dele»

O relato da alegada vítima de agressão sexual por parte de Dani Alves foi tornado público pelo canal espanhol ‘Telecinco’. A 30 de dezembro do ano passado, o antigo jogador do Barça terá violado uma mulher de 23 anos numa discoteca em Barcelona. O relato foi captado na noite da alegada violação por uma câmara portátil de um dos Mossos d’Esquadra, a polícia catalã."Fui com ele para a casa de banho de forma voluntária mas, após trocarmos alguns beijos, disse-lhe que queria sair dali. Ele não me deixou e mandou-me fechar a porta do cubículo. Começou a dizer-me coisas muito desagradáveis, só dizia que eu era a p*** dele. Começou a apalpar-me, atirou a minha bolsa para o chão e tirou-me a roupa. Houve penetração, mas ninguém vai acreditar em mim porque as imagens vão mostrar que eu entrei na casa de banho porque quis", disse a jovem ao polícia.Dani Alves está desde 20 de janeiro em prisão preventiva a aguardar data do julgamento. *