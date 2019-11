Viúva de Reyes em entrevista: «O tempo fará com que a dor se transforme noutra coisa»

Noelia López tem usado as redes sociais para expressar a sua dor depois do trágico falecimento de José Antonio Reyes, futebolista do Sevilha que foi vítima de um acidente de viação no último dia 1 de junho, aos 35 anos. Agora a viúva deu uma entrevista ao programa de TV 'Viva la vida' onde contou como tem feito para liderar com a perda do marido nos últimos meses."Estou mal, muito mal", respondeu quando lhe perguntaram como se sentia. "Mas procuro encontrar uma saída, juntamente com as milhas filhas, seguir em frente como qualquer mulher na minha situação que tem filhos. Tentamos recordar o José da melhor maneira possível, tentando avançar. O tempo fará com que a dor se transforme noutra coisa", disse Noelia, mãe das pequenas Noelia e Triana, as filhas do malogrado jogador.Noelia confessou que pergunta-se todos os dias "por que aconteceu isto?", sem nunca encontrar uma explicação para o sucedido.A viúva revelou que continua muito presente na vida do filho mais velho de Reyes, fruto do primeiro casamento de Reyes. Diz que o jovem ainda "está a tentar assimilar" o que aconteceu. A distância impede que os três irmãos se reúnam mais vezes mas, garante "eles adoram-se".Noelia, a finalizar, conta como quer continuar a lembrar-se do marido. "Era muito risonho, brincalhão, gostava de nos fazer surpresas..."