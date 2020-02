«Voltou e sem medo»: o que dizem os espanhóis do regresso em grande de João Félix

João Félix, avançado do Atlético Madrid, regressou este domingo à competição, depois de ter falhado quatro jogos, por lesão. O ex-jogador do Benfica, entrou aos 57 minutos para substituir Vitolo e apontou o 3-1, resultado final, aos 74'.

.@LaLiga | Atlético de Madrid 3-1 Villareal | GOLO



João Félix atira lá para dentro! Regressado de lesão o português faz o terceiro para os colchoneros!#LaLigaEleven #ForTheFans pic.twitter.com/EbYAJv2O7n — Eleven Sports Portugal (@ElevenSports_PT) February 23, 2020

.@LaLiga | Atlético de Madrid 2-1 Villareal | GOLO



Está feito a remontada, Koke atira lá para dentro!#LaLigaEleven #ForTheFans pic.twitter.com/qbXp0HSULK — Eleven Sports Portugal (@ElevenSports_PT) February 23, 2020

Mas, já tinha contribuído para o segundo dos colchoneros apontado por Koke. O que dizem os espanhóis sobre a exibição de João Félix:- Regressou de lesão e fê-lo bem. Apontou o terceiro golo da equipa. Recuperado!- Reencontro. O português voltou e sem medo. Fez vários remates, até que conseguiu, finalmente, reencontrar-se com os golos.Jogou os últimos 34 minutos, entrando para o lugar de Vitolo, depois de ter perdido quatro jogos, por lesão. Deu início à jogada do golo de Koke, com uma mudança de flanco muito precisa para Trippier e sentenciou a partida com um remate que passou por entre as pernas de Asenjo. Deixou vários apontamentos muito interessantes, libertando os seus companheiros. Boa jogada dentro da área, ao sentar um defesa do Villarreal, mas o remate embateu num adversário. Viu um cartão amarelo por ter jogado a bola com a mão. Colocou Asenjo à prova com remates de longe, mas nunca foram muito complicados para o guardião.