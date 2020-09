Wijnaldum perto de assinar pelo Barcelona

Wijnaldum vai ser o primeiro reforço no consulado de Koeman, preparando-se o Barcelona para pagar ao Liverpool, com o qual o médio holandês tem contrato até 30 de junho de 2021, entre 15 e 20 M€.

A negociação está bem encaminhada, aprestando-se o jogador, de 29 anos, para assinar um vínculo de três épocas (mais uma de opção). A operação não se encontra ainda consumada porque o futebolista (tem ofertas de Inglaterra, Itália e Alemanha) está com a seleção da Holanda, a qual enfrenta a Polónia (amanhã) e a Itália (2ª feira) em Amesterdão, a contar para a Liga das Nações. Depois da dupla jornada, Wijnaldum juntar-se-á a Pjanic, Trincão, Matheus Fernandes e Pedri (capturados no tempo de Quique Setién) no lote de reforços do Barcelona para 2020/21.