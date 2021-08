William Carvalho dá nega a Marco Silva

O mercado inglês continua fixado em William Carvalho. Depois do Norwich, surge agora o Fulham, equipa comandada por Marco Silva.





Segundo o jornal ‘Marca’, a formação do Championship tentou junto do Betis garantir o empréstimo do internacional português, negócio que incluía ainda opção de compra obrigatória caso o Fulham subisse à Premier League, contornos que não agradaram ao médio.