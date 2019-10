William Carvalho operado em Portugal a hérnia discal

O Betis anunciou esta terça-feira que William Carvalho será operado amanhã, dia 16, a uma hérnia discal. Em comunicado, o clube espanhol informou que "a pedido do jogador português, a intervenção vai ser realizada em Lisboa e será supervisionada pelo chefe dos serviços médios do Betis, Dr. José Manuel Álvarez", sendo "os prazos de reintegração no grupo vão ser avaliados à medida que a recuperação avance".





Recorde-se que o médio português havia sido dispensado da Seleção Nacional na passada sexta-feira e diagnosticado com uma "hérnia reativa do disco lombar L5-S1". O futebolista sofreu uma lesão muscular a 3 de outubro na perna direita e falhou o desafio do dia seguinte frente ao Eibar. Ainda assim, foi convocado pelo selecionador português, Fernando Santos, e chegou a treinar na quarta-feira.