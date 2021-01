Willian José está na mira do Atlético de Madrid

Diego Costa está de saída do Atlético de Madrid e a direção colchonera já olha para o mercado em busca de um substituto para o irreverente avançado. Depois de perceberem que Arkadiusz Milik, do Napoli, é um alvo demasiado difícil de assegurar, os responsáveis do clube apontam agora para um brasileiro bem conhecido na liga espanhola.





De acordo com as informações reveladas pelo jornalista Fabrizio Romano, Willian José, da Real Sociedad, é o alvo preferencial do Atlético de Madrid nesta fase. Em breve deve surgir uma proposta oficial.