Xavi Hernández: «Não posso esconder o meu sonho de treinar o Barcelona...»

Momentos após golear (4-1) o Al Rayyad e apurar o Al Sadd para a final da Taça Qatar, Xavi Hernández falou sobre o interesse do Barcelona, a reunião com Eric Abidal, diretor desportivo do Barcelona, e o "sonho" de orientar a formação blaugrana.





"Não posso esconder o meu sonho de vir a treinar o Barcelona um dia, mas agora o meu foco tem de estar no Al Sadd. Não posso falar do que se está a suceder em Barcelona porque respeito o clube e também Valverde", afirmou o treinador espanhol.Xavi aproveitou ainda para confirmar a reunião com Eric Abidal, não revelando os detalhes da conversa com o antigo internacional francês. "O Abidal é meu amigo, mas insisto no que toca a respeitar o Barça e o Al Sadd. Não posso falar sobre esse tema [a reunião] e a conversa que tivemos foi sobre vários temas mas, como mencionei, estou concentrado no Al Sadd."Relembre-se que Xavi Hernández disputa, no próximo dia 17 a final da Taça Qatar contra o Al Duhail de Rui Faria, sendo quea ser apontado ao comando técnico do Barcelona.