Yan Couto feliz pelo regresso ao Girona: «Um clube que sinto como a minha casa»

Yan Couto regressou esta época ao Girona, de novo por empréstimo do Manchester City, após ter representado o Sp. Braga em 2021/22, igualmente cedido pelo clube inglês. Algo que deixa o lateral-direito satisfeito, visto tratar-se daquela que diz ser a sua casa."Voltar aqui deixa-me muito feliz, espero poder ajudar o clube. O Girona é a minha casa, estou adaptado aqui e é uma opção muito boa para mim e para a minha família", começou por dizer ao 'AS', reconhecendo que a passagem por Portugal foi "muito boa" para ele "como pessoa e jogador"."Desde que cheguei ao Sp. Braga houve muitos clubes interessados, mas o Manchester City não quer vender-me. Ajudaram-me a escolher o Girona, um clube que sinto como a minha casa", frisou, mostrando algum desalento por não estar a representar o Girona quando o clube garantiu a promoção à Liga espanhola: "Foi muito triste para mim. Quando vi que o Girona tinha subido, celebrei com a minha família, não só como jogador, mas também por todos os adeptos:"Recorde-se que Yan Couto realizou 42 jogos e apontou um golo e quatro assistências com a camisola do Sp. Braga na temporada passada.