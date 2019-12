Zidane antevê clássico com o Barcelona sem esquecer novo 'caso' com Bale

O jogo de Bale no banco de suplentes do Real Madrid que está a dar que falar



O jogo de Bale no banco de suplentes do Real Madrid que está a dar que falar

Zinedine Zidane compareceu na manhã desta terça-feira perante os jornalista para a antevisão do clássico frente ao Barcelona, de quarta-feira. Numa altura em que as equipas dividem o topo da tabela da liga espanhola, com 35 pontos somados, o encontro na cidade catalã prevê-se bastante disputado."Aconteça o que acontecer, vou desfrutar do clássico. Sabemos quem enfrentamos, que é uma equipa muito boa, conhecemos os seus jogadores, quem é Messi, mas também temos nossas armas", afirmou Zidane, assegurando que a equipa chega a Barcelona "anímicamente e fisicamente bem"."Não me preocupa nada no clásico.recordo-me quando jogava: vives para disputar estas partidas.", sublinhou.O treinador do Real Madrid falou ainda sobre arbitragem, pedindo para que seja um bom jogo. "Todos queremos ver jogar uma boa partida. O árbitro deve estar tranquilo, deixar jogar e não parar o jogo a cada reclamação. É um jogo de futebol e diz-se muita coisa, mas ele só quer fazer o seu trabalho, tal como nós e o Barcelona."Gareth Bale, que depois do jogo com o Valencia foi fortemente criticado por imagens captadas quando estava no banco a "brincar" com uma garrafa de água, também foi tema da conferência, com o treinador a defender o internacional galês: "Bale está connosco, está a treinar bem, é um jogador importante e amanhã vai estar preparado como todos os outros".O Barcelona-Real Madrid agendado para esta quarta-feira, às 19 horas, é um jogo em atraso da 10.ª jornada da liga espanhola. Na altura a partida foi adiada devido às manifestações na Catalunha.