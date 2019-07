Zidane após 'humilhação' frente ao Atético Madrid: «A nossa época vai ser boa»

Zinedine Zidane está preocupado, mas ao mesmo tempo tranquilo. O treinador do Real Madrid não gostou de ver a sua equipa 'humilhada' pelo Atlético Madrid na International Champions Cup, mas ao mesmo tempo desvaloriza o resultado, lembrando que estamos na pré-época.





"Entrámos muito mal no jogo, aos 8 minutos já estávamos a perder por 2-0. A primeira parte foi difícil, nunca estivemos em no jogo. Faltou-nos tudo, sobretudo intensidade, que é sempre necessária a este nível", considerou o treinador francês."Marcaram-nos 7 golos, isto não pode acontecer. Os jogadores sabem disto e estão dececionados. Trata-se de um jogo de pré-temporada, ele foram melhores que nós em tudo e não há muito mais para dizer", acrescentou o técnico. "Estamos a preparar a época e temos de estar tranquilos. Temos de estar bem a 17 de agosto no primeiro jogo da Liga."Zidane rejeitou a ideia de que os seus jogadores tenham acusado falta de motivação. "Vamos estar motivados, não tenho dúvidas sobre isso. A nossa temporada vai ser boa. Hoje não podemos estar contentes, mas estou convencido que tenho uma equipa que vai competir muito bem."