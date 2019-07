Zidane após mais uma derrota: «Sei que tenho uma grande equipa»

Harry Kane marca ao Real Madrid com ajuda preciosa de... Marcelo Harry Kane marca ao Real Madrid com ajuda preciosa de... Marcelo

A carregar o vídeo ...

Depois do humilhante(7-3), na International Champions Cup, o Real Madrid, na Audi Cup, em Munique,. A formação merengue tarda em entrar no trilho dos triunfos, mas Zinedine Zidane acredita que o grupo precisa de mais confiança."Hoje estivemos melhor, estamos a melhorar a cada dia. Não podemos estar felizes com a derrota, mas estivemos melhor em todos os aspetos e temos de continuar positivos", considerou o técnico francês, depois da partida. "Começámos a época de uma forma complicada, mas sei que tenho uma grande equipa. Ainda não estamos preparados e isso vê-se. Mas vamos recuperar mais jogo, mais confiança, mais tudo. O que precisamos hoje em dia é de ganhar um jogo."Zidane não quis falar de reforços nem se James Rodríguez fica no plantel. "Não sei o que vai acontecer. Estamos aqui, a treinar e a jogar, só penso nisso."E sobre a ausência de Gareth Bale, disse apenas que o galês está com problemas físicos. "Não veio connosco porque não estava bem. Falámos com os médicos e entendemos que o melhor seria ele ficar em Madrid. Ficou lá, a treinar."