Zidane: «Bale não se equipou no outro dia porque não quis»

Na véspera de mais um encontro do Real Madrid para a International Champions Cup, desta vez com o Arsenal (na próxima madrugada), Zinedine Zidane voltou a falar à imprensa. E como não podia deixar de ser, Gareth Bale voltou a ser o tema dominante. Depois das, o treinador do Real Madrid veio a público defender-se."Às vezes o meu espanhol é um pouco confuso. Vou tentar ser muito claro com o assunto do Gareth. Primeiro, não faltei ao respeito a ninguém, muito menos a um jogador, porque sempre disse o mesmo, que os jogadores são o mais importante e estou com eles sempre. Segundo, disse que o clube estava a tratar da sua saída. Ponto. E terceiro, que também me parece importante: no outro dia, o Bale não se equipou porque não quis, nada mais. Ele disse que o clube estava a tratar da sua saída e não se equipou por causa disso. Agora voltamos ao mesmo. O Bale é um jogador do Real Madrid e vai treinar com normalidade hoje, vamos ver o que acontece amanhã. Não sei nada de novo acerca da operação", começou por dizer.Face à insistência dos jornalistas, e depois de lhe perguntarem se o incomodava planear os treinos a contar com Gareth Bale, Zidane respondeu assim:"Sabes que não te vou responder. Tenho de respeitar os jogadores. Vai fazer o mesmo do que os outros jogadores", garantiu.