Zidane confirma que Real Madrid e Barcelona vão juntos para o Camp Nou

‘El Clasico’, agendado para quarta-feira às 19 horas no Camp Nou, vai ser disputado num clima de alta tensão devido à instabilidade política na Catalunha, pelo que o Barcelona está à procura de evitar quaisquer constrangimentos. Assim, os blaugrana decidiram instalar-se horas antes do jogo no hotel... do Real Madrid e as duas equipas vão mesmo juntas para o estádio ainda que em autocarros distintos. A infomação foi avançada no programa televisivo ‘Jugones’ e já esta terça-feira, confirmada por Zidane."Disseram-nos que tínhamos de ir juntos para o estádio e é isso que vamo fazer", confirmou esta terça-feira Zidane na conferência de imprensa de antevisão da partida.Os merengues vão dormir hoje na unidade hoteleira Sofia e é improvável que utilizem as mesmas zonas do que a comitiva rival, mas não será de estranhar que os jogadores se cruzem. A viagem em simultâneo. para o Camp Nou medida passa por facilitar o dispositivo de segurança ativado para a chegada das equipas ao estádio.Refira-se que este é um encontro em atraso da 10ª jornada, inicialmente agendado para o dia 26 de outubro. A partida foi adiada num momento assinalado por diversas manifestações, que levaram mesmo à prisão de alguns separatistas catalães. De resto, o grupo ‘Tsunami Democrático’, também defensor da independência da região, marcou um protesto para amanhã, mas garantiu que não pretende impedir a realização do encontro.