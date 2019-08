Zidane convoca James e Bale para a estreia na La Liga

Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, convocou James Rodríguez, médio colombiano, e Gareth Bale, avançado galês, para a estreia dos merengues na La Liga. Dois jogadores que, segundo os relatos da imprensa espanhola, estão fora dos planos do treinador francês para esta temporada.





No entanto, a convocatória para a visita ao reduto do Celta de Vigo (este sábado às 16 horas) é composta por 22 jogadores, com destaque para as chamadas de Éder Militão, ex-central do FC Porto, e para a dos jovens Brahim e Vinícius Júnior. Ou seja, tendo em conta que apenas pode inscrever 18 jogadores na ficha de jogo, resta esperar para saber se James e Bale vão mesmo ser opções para Zidane, neste arranque da La Liga.De fora, por lesão, ficou Eden Hazard, extremo belga, a estrela que os adeptos merengues querem ver a brilhar e também Mariano Díaz.