Zidane e a quarentena: «Vi muito futebol e tentei cozinhar mas sou um desastre»

Zinedine Zidane voltou este sábado às conferências de imprensa, depois de três meses de confinamento por causa da pandemia de Covid-19. O técnico do Real Madrid começou a conversa com os jornalistas a ler uma carta, onde lamentou todas as vítimas do novo coronavírus. O treinador agradeceu também aos serviços médicos pela luta na linha da frente.





Sobre como passou a quarentena, Zidane revela que foi maioritariamente a ver futebol, mas também a cozinhar, ou melhor, a tentar."Fiz muitas coisas. Família e futebol, porque o futebol encanta-me. Em casa vi muito futebol e cozinhar nada. Tentei, mas sou um desastre", revelou, provocando os risos na sala de imprensa.