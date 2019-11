Zidane e o falhanço no assalto à liderança: «Fomos perfeitos. Só faltou o golo»

O Real Madrid tinha a oportunidade de isolar-se na liderança da liga espanhola, depois da derrota do Barcelona com o Levante ( 3-1 ), mas não foi além de um empate ( 0-0 ) na receção ao Betis. Zinedine Zidane gostou da exibição mas lamenta as oportunidades falhadas. "Faltou-nos o golo, claramente. Tivemos ocasiões desde o primeiro minuto mas só nos faltou isso. Ritmo, intensidade, o jogo, foi tudo perfeito, só faltou meter a bola lá dentro", afirmou o técnico.Barcelona e Real Madrid não venceram na mesma jornada. Será que os 'grandes' estão a perder qualidade ou a liga espanhola é que está a melhorar? "Creio que um pouco dos dois. Baixámos um pouco o nível e cada vez é mais difícil. Já não existem jogos fáceis", garantiu Zidane.Também Sérgio Ramos lamentou a falta de eficácia. "Ficámos com um sabor agridoce. Era uma oportunidade muito boa, depois dos resultados que já conhecíamos, mas não a conseguimos aproveitar. A equipa lutou mas, na cara do golo, não acertámos. Esse talvez tenha sido o nosso pecado, mas a atitude e o trabalho defensivo foi muito bom", considerou o capitão do Real Madrid.