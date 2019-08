Zidane: «Isto mete raiva»

Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, mostrou-se irritado com o empate caseiro deste sábado frente ao Valladolid . O técnico salientou que os merengues não podiam permitir o golo da igualdade depois de se terem adiantado já na reta final do encontro."Não podemos estar contentes com este resultado. Marcámos aos 83 e eles empataram. Isto mete raiva. Não estávamos bem colocados. Podemos perder a bola, mas não o posicionamento", comentou no final do encontro.O técnico francês adiantou ainda que não foi a parte física que quebrou: "Não é uma questão física. O calor afetou as duas equipas. É um pouco de tudo. Tivemos a pior segunda parte mas, marcando, há que tapar os caminhos. Mas eles marcaram. O Jovic ainda teve uma ocasião mas não conseguimos. Há que ter mais convicção para ganhar os jogos".