Zidane: «Mourinho? Não me chateia»

Imprensa espanhola já aponta nomes à sucessão de Zidane e há muito por onde escolher



Imprensa espanhola já aponta nomes à sucessão de Zidane e há muito por onde escolher

O Real Madrid não está a protagonizar um arranque de época de sonho e em Espanha já se fala na sucessão de Zinedine Zidane, com José Mourinho a surgir na linha da frente. Os merengues têm duas vitórias e dois empates no campeonato enquanto que na Liga dos Campeões sofreram um. Será suficiente para Florentino Pérez mudar o treinador? O francês garante que está tranquilo."Claro que me sinto com forças para seguir em frente. O que vem de fora não me interessa. Só me interessa o que falo com os meus jogadores. Sinto-me forte e vou continuar a trabalhar", garantiu Zidane na antevisão da partida de amanhã com o líder Sevilha.As críticas não o surpreendem. "É a vida. Nós sempre passámos por dificuldades, mesmo ganhando. Sempre houve momentos complicados neste clube, momentos que podem ser superados. O que vem de fora não me interessa, o que importa é a força que temos cá dentro."Zidane diz que não está a ser pressionado por parte da direção do clube: "Não, o que se passa é exatamente o contrário", explicou, adiantando que não pensa demitir-se. "Apenas penso em ganhar o jogo de manhã. O vosso papel é esse, falar, mas eu só penso no dia de amanhã. Não podemos controlar o que se diz lá fora."Por isso Zidane garante estar imune aos rumores. Incluindo ao que dá José Mourinho como seu possível substituto. "Mourinho? Não me chateia nada. As coisas são assim, a situação é esta. Amanhã vamos defrontar uma boa equipa durante 90 minutos e temos de ganhar."E estará Zidane arrependido de ter voltado ao Santiago Bernabéu? "É fácil dizer isso nos momentos complicados. Eu tomei a decisão de voltar porque era um projeto novo. O momento é difícil, mas vamos tentar ultrapassá-lo. Quando ganhamos tudo é muito fácil. Quando leio o que vocês escrevem o panorama é muito negro..."