Zidane: «Nada mudou na situação de Gareth Bale desde junho»

Zinedine Zidane compareceu diante dos jornalistas, em Houston, para fazer a antevisão da partida desta noite, com o Bayern Munique, na International Champions Cup, e foi confrontado com alguns temas da atualidade merengue, a começar por Gareth Bale.O galês não entra nos planos do treinador do Real Madrid para a próxima época, só que tem um dos melhores salários do plantel e tem-se mostrado relutante em sair. "Ele não é um problema, nunca direi que um jogador é um problema. Tem contrato. Veremos. Nada mudou na situação de Bale desde junho", frisou o francês, que agradeceu as mensagens de apoio que recebeu aquando da morte do irmão.Sobre Pogba, Zidane avisou de antemão que ia "responder o mesmo de sempre", correndo o risco de "parecer tonto". "O clube sabe o que queremos, temos tempo. Hoje estamos concentrados nos jogos que temos de fazer aqui", sublinhou, acrescentando: "Temos de respeitar toda a gente, falámos com os dirigentes do clube e sabemos o que queremos. Até ao último dia podem haver mudanças, entradas e saídas. Gosto de trabalhar com os jogadores que tenho aqui e já lhes disse isso."O técnico falou também de Eden Hazard, o avançado belga que os merengues contrataram ao Chelsea. "Ele precisava de um clube como o Real Madrid. Este clube tem algo de especial e o jogadores sabem-no. Eu cheguei cá com 29 anos e melhorei, dei-me muito bem. Com o Eden acontece o mesmo, acreditamos que pode melhorar. Trata-se de um jogador determinante, que marca golos e faz a diferença. Já o demonstrou ao longo da sua carreira e agora que o temos connosco, vamos aproveitar isso."