Zidane rendido a João Félix: «É um grande jogador»

Real Madrid e Atlético Madrid defrontam-se amanhã (18 horas) na final da Supertaça de Espanha e Zidane não poupou elogios a João Félix.





Não tenho qualquer dúvida sobre a sua qualidade. É dos melhores jogadores do futuro, mas também do presente. Não sei se está entre os três melhores do mundo, mas é um grande jogador. É muito bom jogador, e o Atlético Madrid contratou-o porque tem futuro, seguramente", afirmou o treinador dos merengues este sábado, na antevisão ao encontro de domingo que vai ser disputado na Arábia Saudita.Sobre o encontro que vai ter pela frente, Zinedine Zidane acredita que pode estar à beira de conseguir o primeiro troféu desde que regressou ao Real Madrid, em março do ano passado. "Sinto-me melhor treinador e vejo-me a evoluir. Até na vida, enquanto pessoa. Aprendes com as situações, com as pessoas à tua volta. Oiço muito a opinião de quem me é próximo, que é muito válida. O meu objetivo é sempre evoluir", concluiu.