Zidane: «Se o Bale sair amanhã, tanto melhor»

Zidane deixou Gareth Bale fora dos convocados para a, na International Champions Cup, e não mordeu a língua quando instado a justificar a decisão."O Bale ficou de fora porque o Real Madrid está a tratar da sua saída", explicou. E quando lhe perguntaram quando isso poderá acontecer atirou: "Se for amanhã, tanto melhor."Que o treinador francês não contava com o avançado galês para a próxima época, isso já se sabia, mas esta foi a primeira vez que Zidane assumiu uma postura tão dura relativamente ao caso. "Não é nada pessoal. Não tenho nada contra o Bale, mas tenho de tomar decisões. Chega a um momento em que é preciso fazer mudanças e a sua saída será boa para todos. A saída é uma decisão do treinador e também do jogador, que conhece a situação."Bale é um dos jogadores mais bem pagos no plantel do Real Madrid e tem mais dois ano de contrato. O clube merengue não tem recebido propostas pelo jogador.