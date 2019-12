Zidane volta a ser alvo de roubo: ladrões invadem mais uma casa do treinador do Real Madrid

São uns atrás dos outros. Zinedine Zidane voltou a ser alvo dos ladrões, desta feita na sua casa em Almería. Depois de em junho o treinador do Real Madrid se ter juntado à lista das vítimas de assaltos que têm varrido este ano as proprieades de jogadores e treinadores em Espanha, esta semana sofreu novo assalto, desta feita num chalet em El Chive (Lubrín).





Segundo a Cadena SER Almería, não estava ninguém no edifício aquando do assalto e foram os vizinhos que chamaram a família de Zidane para que fizessem queixa à Guardia Civil. A investigação já está a ser levada a cabo, não tendo sido ainda divulgado o que foi roubado do interior do edifício.