Sebástian Beccacece é o novo treinador do Elche

El técnico argentino firma hasta el final de la temporada 2023/24 con el #ElcheCF #BienvenidoBeccacece pic.twitter.com/VJTDVHSTkE — Elche Club de Fútbol (@elchecf) March 21, 2023

O Elche oficializou esta terça-feira a contratação de Sebástian Beccacece. O treinador argentino de 42 anos assinou até ao final da época 2023/2024 e substitui Pablo Machín que foi afastado do comando técnico do clube por maus resultados.O Elche encontra-se atualmente no último posto da Liga Espanhola com apenas 2 vitórias em 26 jogos realizados.