Braithwaite recusa-se a jogar na 2.ª Liga e abandona estágio do Espanyol sem permissão do clube

Martin Braithwaite é o motivo das dores de cabeça que certamente andarão a perturbar os responsáveis do Espanyol. Segundo adianta esta terça-feira o 'Relevo', o avançado internacional dinamarquês tem pressionado o clube para sair, depois de o emblema espanhol ter sido despromovido no final da última temporada à segunda divisão. Neste sentido, o ponta-de-lança de 32 anos, que se recusa a jogar sem ser no escalão principal, decidiu esta terça-feira abandonar o hotel onde a equipa está hospedada durante o estágio de pré-temporada sem permissão do clube."É uma surpresa inesperada e desagradável. Não é fácil viver esta situação porque é nova e não gostamos nada. Está a faltar ao respeito e não o vamos permitir, nem ao Martin nem a ninguém. Os jogadores estão a treinar com uma grande exigência, estão a responder, a ser profissionais no dia a dia e encontramos uma situação que não está alinhada com os valores do clube", comentou Fran Garagarza, diretor desportivo do Espanyol, em declarações aos meios oficiais do clube.Ainda de acordo com o 'Relevo', o avançado dinamarquês procura um novo clube para prosseguir a carreira, mas caso não consiga a retirada do futebol profissional é uma hipótese, apesar de ter 'apenas' 32 anos.Martin Braithwaite chegou ao Espanyol no último verão numa transferência a custo zero depois de ter terminado contrato com o Barcelona. Na altura, assinou um contrato válido até junho de 2025, pelo que ainda tem mais dois anos com o emblema espanhol.