Jogadores do Espanyol entraram em campo frente ao Valladolid com... cães nos braços

¡HISTÓRICO!



Por primera vez en @LaLiga y @LaLiga2, nuestros jugadores saltan al campo con 11 perritos y perritas para encontrarles un hogar. ¡Un perico no abandona!#EspanyolRealValladolid #LALIGAHighlights pic.twitter.com/3Ck4aHkmXj — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) October 14, 2023

Bonito gesto do RCD Espanyol. O clube de Barcelona colocou em prática este sábado uma iniciativa solidária intitulada 'Pericos não abandonam', campanha que visa sensibilizar a sociedade para o abandono e a adoção de animais, bem como recolher cobertores, alimentos e outros recursos importantes. Quem deu rosto a esta iniciativa foram os jogadores da equipa principal masculina que hoje, em vez de entrarem em campo de mãos dadas com crianças - prática comum no futebol - carregaram cães nos braços.A campanha surge no âmbito da 'Superliga Solidária' e contou com a participação e colaboração de protetores dos direitos dos animais de Barcelona, que providenciaram os 'patudos'.Para ajudar a impulsionar esta iniciativa, o clube lançou ainda um cachecol especial para acompanhar a campanha, assim como uma promoção para incentivar a recolha de alimentos e material. Os adeptos e fãs que adquirirem o cachecol e doarem um cobertor e alimentos irão receber um bilhete gratuito para assistir ao jogo de receção ao SD Eibar, a 3 de novembro, a contar para a ronda 14 da segunda divisão espanhola.O jogo, esse, terminou com um triunfo por 2-0 do Espanyol.