Polémica à vista: Espanyol avança com pedido de impugnação do jogo com o At. Madrid

Depois das queixas após o apito final, agora a ação legal. O Espanyol anunciou esta quinta-feira a decisão de avançar para o pedido de impugnação do resultado do jogo com o At. Madrid - empate a três golos -, essencialmente por conta da decisão do VAR em validar o segundo golo dos colchoneros (num lance no qual havia dúvida sobre se a bola tinha ou não cruzado a linha de golo).No seu comunicado, o conjunto catalão explica que, após inquirir o Comité Técnico de Árbitros, lhe foi transmitido que a imagem utilizada para a decisão do VAR foi recolhida pela 'Spider Cam', num ângulo que, segundo a versão do Espanyol, não permite ter uma imagem concludente e inapelável do sucedido. Por outro lado, e é aqui que o clube suporta o seu protesto, é referido que a decisão tomada vai contra protocolo VAR, pois a mesma foi revertida "sem dispor de uma prova concludente do sucedido".Por isso, o Espanyol considera que se produziu uma "adulteração do jogo e uma negligência manifesta na aplicação das normas", que provocou um "dano irreparável" ao clube no resultado final.