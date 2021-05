Míchel volta ao Getafe como treinador para as próximas duas épocas

José González 'Míchel' é o novo treinador do Getafe para as próximas duas épocas, substituindo José Bordalás e regressando ao clube que orientou entre 2009 e 2012, anunciou o emblema da liga espanhola.

Míchel é o terceiro treinador com mais jogos pelo Getafe na primeira divisão, com 101 desafios, com a sua passagem pelo clube nos arredores de Madrid a destacar-se pelo sexto lugar obtido em 2010, que lhe valeu a possibilidade de disputar a Liga Europa.

Bordalás dirigiu o Getafe nas últimas cinco épocas, tendo terminado esta temporada em 15.º na liga espanhola.

Míchel, 58 anos, que se celebrizou nas 14 épocas em que jogou pelo Real Madrid, entre 1982 e 1996, treinou, depois do Getafe, o Sevilha, os gregos do Olympiacos, onde foi campeão três anos consecutivos, os franceses do Marselha, o Málaga e a sua derradeira experiência foi no UNAM, do México.