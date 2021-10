Getafe despede treinador Míchel ao fim de oito jornadas sem ganhar

O Getafe anunciou ter despedido o treinador Míchel, que deixa o cargo ao fim de oito jornadas da Liga espanhola de futebol, durante as quais não conseguiu qualquer vitória.

Após sete desaires e um empate, o técnico sai do clube madrileno após decisão do presidente Ángel Torres, que, em comunicado, agradeceu a toda a equipa técnica "o compromisso e profissionalismo".

O último encontro com o antigo jogador do Real Madrid no banco foi precisamente o que deu o único ponto na 'La Liga', um empate com a Real Sociedad, num regresso ao trabalho aziago para o antigo internacional espanhol, atualmente com 58 anos.

Tinha treinado os mexicanos do Pumas em 2019/20, o último trabalho, numa carreira em que já tinha tido uma primeira passagem no Getafe, entre 2008 e 2011, saindo para o Sevilha.

Foi tricampeão na Grécia, com o Olympiacos, e passou depois pelos franceses do Marselha, antes de voltar a Espanha, para o Málaga, e seguir para o México.

O Getafe, por quem alinha o português Florentino Luís, é 20.º e último e terá agora duas semanas sem competição, devido à janela de jogos de seleções, para encontrar um substituto.