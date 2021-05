Kubo: «Este balneário parece um bar, as pessoas estão bêbadas sem beber»

Takefusa Kubo, japonês de 19 anos emprestado pelo Real Madrid ao Getafe, tinha tudo para passar despercebido na equipa, mas domingo vestiu a pele de herói e marcou um grande golo ao Levante, que acabou por salvar o Getafe da descida.





"Estou a voltar à normalidade, depois de dois dias de muito contentamento. O golo não me saía da cabeça. Vi na repetição que muitos companheiros entraram em campo, os que estavam no banco... A equipa estava unida e isso fez-me muito feliz", contou o jogador, citado pelo 'As'."Chegaram-me muitas mensagens, chamadas... Estou feliz pelo golo, pela permanência e pelo carinho que as pessoas me têm demonstrado", acrescentou.O japonês contou depois como foi a sua integração no Getafe. "Comecei mal, estive 5 dias no hotel sem saber se podia treinar. Cheguei a um jogo sem conhecer ninguém, mas tiveram fé em mim. O objetivo era a permanência e, embora os resultados por vezes não tenham sido bons, no final conseguimos e estou muito contente por isso."Treinar e jogar no Getafe parece ser algo especial. "Este balneário não é como os outros. Parece um bar, as pessoas estão bêbadas mas sem beber. Há seriedade no trabalho, mas fora somos mais do que companheiros. Quando sobe alguém da equipa B, parece que está há anos com a equipa. Recebem muito bem aqui."