Oficial: Quiqué Flores de regresso ao Getafe

Quique Sánchez Flores é o novo treinador do Getafe. O técnico espanhol foi o escolhido para suceder a Míchel no comando técnico do clube, após este não ter conseguido vencer nenhum dos últimos oito encontros disputados (sete derrotas e um empate).





O ex-treinador do Benfica, estava sem treinar desde dezembro de 2019, quando foi despedido do Watford. Quase dois anos depois Quiqué Flores volta ao Getafe, sendo esta a terceira passagem do técnico pelo clube madrileno.Na conferência de imprensa de apresentação, Quiqué Flores mostrou-se satisfeito por regressar a uma casa que bem conhece: "Sempre que estou no Getafe sinto que é como parte da minha família".O treinador de 56 anos chega ao clube numa fase difícil. O emblema dos arredores de Madrid está no 20.º e último lugar da LaLiga e, como tal, Flores antevê uma tarefa difícil: "Vamos necessitar da ajuda de todos. Agora a única coisa que me importa é gerar energia suficiente para que as pessoas se juntem a nós e possamos, entre todos, levar o projecto para a frente. Todos os jogos que faltam vão ser finais e há que mostrar paixão por ganhar e não cometer erros"Quique Flores terá contrato válido até 30 de junho de 2022 e encontrar-se-á com, emprestado pelo Benfica ao clube espanhol.