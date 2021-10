Quique Flores sucede a Míchel no Getafe

Quique Sánchez Flores foi o escolhido para suceder a Míchel no comando técnico do Getafe. O contrato será válido até 30 de junho de 2022.





Será que a terceira vez que Quique Flores, ex-treinador do Benfica, vai orientar o Getafe. Em todas, Ángel Torres era o presidente.O Getafe anunciou ter despedido o treinador Míchel, que deixa o cargo ao fim de oito jornadas da Liga espanhola de futebol, durante as quais não conseguiu qualquer vitória.Após sete desaires e um empate, o técnico sai do clube madrileno após decisão do presidente Ángel Torres, que, em comunicado, agradeceu a toda a equipa técnica "o compromisso e profissionalismo".O último encontro com o antigo jogador do Real Madrid no banco foi precisamente o que deu o único ponto na 'La Liga', um empate com a Real Sociedad, num regresso ao trabalho aziago para o antigo internacional espanhol, atualmente com 58 anos.O Getafe, por quem alinha o português Florentino Luís, é 20.º e último e terá agora duas semanas sem competição, devido à janela de jogos de seleções, para encontrar um substituto.