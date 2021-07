Vítolo deixa Atlético Madrid e vai jogar no Getafe

O internacional espanhol Vítolo vai jogar no Getafe, após o clube da Liga espanhola ter anunciado um princípio de acordo com o Atlético Madrid, para a contratação do avançado, de 31 anos.

Vítolo cumpriu a formação no Las Palmas, clube ao qual regressou por empréstimo dos colchoneros em 2017, após ter alinhado desde 2013 no Sevilha, ao serviço do qual conquistou três Ligas Europa.

Depois dessa cedência, o 12 vezes internacional pela La Roja jogou nas últimas três temporadas pelo Atlético, conquistando uma Liga espanhola, uma Liga Europa e uma Supertaça Europeia.