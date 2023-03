Antigo jogador do Girona diz ter sido aliciado para perder e revela como funciona o esquema

É um dos temas do dia em Espanha e já motivou mesmo uma queixa da LaLiga junto do Centro Nacional Policial pela Integridade no Desporto e Apostas (CENPIDA). Em causa estão declarações de Aday Benítez, antigo jogador do Girona, que diz ter sido aliciado para perder um jogo em 2016/17 a troco de 50 mil euros. Benítez, já retirado, não revela qual o jogo em causa, mas detalhou no programa 'El Bar de Sique', da Cadena SER, que os factos ocorreram quando o conjunto catalão lutava para subir de divisão."Tu sabes perfeitamente que no futebol há malas, luvas por trás. A mim ofereceram-me, mas nunca aceitei", começou por garantir Aday, antes de se iniciar uma conversa com Sique Rodríguez que aqui deixamos abaixo (transcrita a partir do relato do jornal 'AS'):: "Ofereceram-te? Para perder?"abana com a cabeça e confirma: "Para perder. A mim e a muita gente.": "Quanto te ofereciam?": "Cerca de 50 mil euros.": "E não aceitaste.""Era absurdo aceitar, porque nesse ano subimos à Primeira Divisão, faltava um jogo da Liga. Eu não ia manchar toda a época por um jogo, era absurdo aceitar. Mas que me ofereceram...": "E como se faz isso?": "Contactam um jogador, que serve de ligação e reúne as pessoas de confiança dentro de um balneário. Só tens de escolher três, para comprar um guarda-redes, central e avançado. Assim já tens bem encaminhado. Mas não podes comprar só três jogadores, evidentemente. Vivi situações noutro clube, o Tenerife, aí não posso confirmar, porque não era um deles... Mas no último jogo da Liga, não tínhamos opções de ir ao playoff e o Sporting sim. Em princípio iam jogar os menos utilizados e no final jogaram os habituais e perdemos 3-1. Mas não posso confirmar, porque não estava lá. Mas a mim pareceu-me estranho que tenham jogado aqueles que tinham atuado durante todo o ano. Não jogávamos para nada e, além disso, tinham-nos dito que jogariam os menos utilizados. No último ou penúltimo dia mudou tudo".A conversa prosseguiu e Aday Benítez fechou com uma revelação... 'chocante'. "No ano em que subimos íamos jogar bebâdos, o normal era que nos goleássemos por uns 10. No último jogo eu mal me aguentava em pé. Mas é normal", apontou, aludindo ao facto de nessa altura os catalães já estarem promovidos e viverem um clima de festa.