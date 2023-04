Apenas dez jogadores marcaram 4 golos num jogo ao Real Madrid: conheça os nomes

LOS DIEZ HÉROES QUE LE HICIERON UN POKER AL REAL MADRID EN COMPETICIONES OFICIALES



?? Josep Samitier en 1926 (Copa) con el Barça.



?? Carlos Bestit en 1929 (Liga) con el Europa.



?? Martín Vantolrà en 1935 (Liga) con el Barça.



?? Martínez Català en 1940 (Liga) con el Oviedo.… April 25, 2023

Taty Castellanos, do Girona, entrou esta terça-feira para uma das mais restritas listas de jogadores da história do futebol. Aos 24 anos, o avançado argentino, que até esta noite tinha 7 golos na Liga espanhola, tornou-se somente no décimo jogador da história a marcar por quatro vezes num só jogo ao Real Madrid, segundo dados apresentados pelo especialista em estatística 'Mister Chip'. Fê-lo na vitória do Girona por 4-2 sobre os merengues e alcançou algo que não se via há precisamente dez anos.O último jogador a consegui-lo tinha sido, quando na Champions de 2012/13 apontou os mesmos quatro tentos numa só partida ao serviço do Borussia Dortmund. Esse jogo, referente à 1.ª mão das meias-finais da prova, acabaria em 4-1 e abriu caminho ao apuramento dos alemães para a final da prova - mesmo perdendo por 2-0 na segunda mão em Madrid.Antes do polaco, que agora representa o Barcelona, o anterior autor de um póquer ante os merengues - e o último neste século - foi o argentino, que ao serviço do Saragoça, numa eliminatória da Taça do Rei conseguiu idêntica proeza (num jogo que o Real Madrid perdeu por 6-1).Os restantes sete nomes são todos bem mais passado:(em 1926, pelo Barcelona),(em 1929, pelo CD Europa),(em 1935, pelo Barcelona),(em 1940, pelo Oviedo),(em 1944, pelo Oviedo),(em 1947, pelo Oviedo) e(em 1957, pelo Barcelona).