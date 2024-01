Girona escreve história: o feito que apenas Real Madrid, Barcelona e Atlético Madrid tinham conseguido

A época que o Girona está a fazer merece o destaque de La Liga. Num artigo publicado pela organizadora do campeonato espanhol, viaja-se pela história para perceber o alcance do feito: o emblema catalão é o 2.º classificado com 48 pontos."A marca de 48 pontos - obtida com 15 vitórias, três empates e apenas uma derrota - é histórica e representa 27 pontos a mais do que tinham alcançado nesta fase na temporada anterior, quando subiram como clube promovido pelos playoffs 2021/22. Na história de 93 anos de La Liga, apenas Real Madrid, FC Barcelona e Atlético Madrid haviam registrado uma pontuação tão alta na metade de uma temporada. Agora, este excepcional plantel do Girona em 2023/24 também o fez, reforçando que são sérios concorrentes ao título", pode ler-se no artigo.Além dos pontos, os golos também dão que falar. "Com os quatro golos marcados contra Oblak e o Atlético de Madrid na quarta-feira, o Girona agora acumula 46 golos em 19 jogos, uma média de 2,4 golos por jogo. O total de golos é o segundo mais alto entre as cinco principais ligas da Europa, atrás apenas dos 49 do Bayern e à frente de clubes como Manchester City (45), Liverpool (43) e PSG (42), além dos rivais Real Madrid (40)", acrescenta La Liga.