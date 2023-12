Girona faz história em Espanha mas treinador põe água na fervura: «Não aguentaremos este ritmo»

O Girona é um caso de estudo: continua de mãos dadas ao Real Madrid, agora com 38 pontos, no topo da La Liga. O conjunto catalão venceu (2-1) de virada o Valencia de Thierry Correia (titular). Um bis de Stuani (82’ e 88’) contrariou o golo de Hugo Duro (56’), tendo o primeiro tento do avançado uruguaio surgido na sequência de uma assistência de Yan Couto, lateral que alinhou no Sp. Braga em 2021/22.O Girona já amealhou 19 pontos em jogos que esteve a perder nesta edição da La Liga. Cinquenta por cento dos que arrecadou! Míchel Sánchez coloca, porém, água na fervura. "Estamos a fazer história, mas devemos deixar claro que não aguentaremos este ritmo", avisou o treinador do Girona, que só perdeu uma vez no campeonato... frente ao Real Madrid.