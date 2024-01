«Míchel? Se chegar uma oferta do Bayern enquanto tiver contrato com o Girona, levo-o de carro a Munique»

Numa altura em que o Girona continua a impressionar na LaLiga - segue no 2.º lugar com os mesmos 48 pontos do líder Real Madrid -, são vários os elogios que o emblema espanhol tem recebido, tal como tem acontecido com os jogadores e o treinador, Míchel. Em declarações ao 'Relevo', Pere Guardiola, presidente do Conselho de Administração do clube, assumiu que o técnico tem feito um trabalho extraordinário e quase confessou que não se importava... se este recebesse uma proposta."Claro [que pode sair], quando quiser. É o dono do seu futuro, conquistou esse estatuto. Se uma equipa chegar e ele tiver vontade, obrigado e adeus. Asseguro que se receber uma oferta do Bayern enquanto tiver contrato com o Girona, levo-o de carro até Munique. E as malas no carro guarda-as o presidente. O que fez no Girona deixa-nos gratos para sempre. Podia ter feito uma carreira para chegar ao top-7 da Europa e preferiu ficar connosco. Não sei quanto tempo vai estar cá, mas vamos tentar dar-lhe talento enquanto cá estiver", referiu Pere, irmão de Pep Guardiola, treinador do Manchester City.Refira-se que Míchel chegou ao Girona em julho de 2021. Ao longo dos 111 jogos em que esteve à frente da equipa, registou 56 vitórias, 22 empates e 33 derrotas.