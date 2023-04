Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Taty Castellanos: o novo 'terror' do Real Madrid que quase foi parar às mãos de Abel Avançado argentino do Girona, que esteve com um pé no Palmeiras, marcou quatro golos aos merengues e entrou para a história





• Foto: EPA