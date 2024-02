Manchester United empresta Facundo Pellistri ao Granada

Os ingleses do Manchester United cederam o jovem extremo internacional uruguaio Facundo Pellistri aos espanhóis do Granada, até ao final da temporada, anunciaram na quarta-feira os dois clubes nos sítios oficiais.

"O Granada Club de Fútbol chegou a acordo com o Manchester United para a cedência do extremo uruguaio Facundo Pellistri até final da temporada", disseram os andaluzes.

Pellistri, de 22 anos, efetuou um total de 14 encontros ao serviço da turma orientada pelo neerlandês Erik ten Hag na primeira metade desta temporada, que se juntam às 10 partidas na derradeira época, sem ter conseguido a estreia a marcar pelos ingleses.

Com a carreira iniciada nos uruguaios do Peñarol, Facundo Pellistri conta já com uma experiência na Liga espanhola, pelo Alavés, também cedido pelo Manchester United, além de contabilizar 18 internacionalizações pela seleção principal do Uruguai.

O Granada ocupa atualmente o 19.º e penúltimo posto do campeonato espanhol, com 11 pontos, enquanto o Manchester United é nono classificado na Liga inglesa, com 32.