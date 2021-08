Granada espera que o Tottenham aumente a oferta por Domingos Duarte

O Tottenham está interessado na contratação de Domingos Duarte e já apresentou uma proposta de oito milhões de euros ao Granada, como avança o 'AS'. No entanto, o emblema espanhol considera a oferta baixa por um jogador como o defesa português.





Refira-se que o internacional por Portugal, por duas ocasiões, foi contratado pelo Granada no verão de 2019, com o clube a pagar ao Sporting três milhões de euros pelo passe do jogador. Domingos Duarte ainda tem contrato com o conjunto espanhol até junho de 2023 e uma cláusula de rescisão fixada em 30 milhões de euros.O Granada vê na transferência do central uma boa oportunidade para fazer um bom negócio e equilibrar as contas, outro motivo pelo qual pretende querer fazer subir a oferta dos Spurs.