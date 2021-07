João Costa cobiçado pelo Málaga

João Costa está na lista de alvos do Málaga. De acordo com informações veiculadas em Espanha, o guardião luso é um dos desejos da formação treinada por José Alberto López, mas o dossiê é de difícil resolução, uma vez que, segundo as mesmas fontes, a intenção do guarda-redes é garantir um lugar no plantel principal do Granada, com quem está a cumprir a pré-temporada.





João Costa tenta convencer Robert Moreno para assegurar uma vaga na equipa A, depois de ter sido importante ao serviço da formação secundária do Granada.Por essa razão, o Málaga terá também interesse em Dani Martín, do Betis.