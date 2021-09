A lesão que Dani Rodríguez não esquece: «Corria o risco de perder o testículo»

Dani Rodríguez, jogador do Maiorca, contou numa entrevista à Cadena SER que há duas épocas correu o risco de perder um testítulo. Tudo aconteceu num jogo da formação insular frente ao Barcelona, em Camp Nou.





"Não sei como é que vocês souberam disso, era um segredo bem guardado", disse o médio, de 33 anos, em entrevista à Cadena SER. "A verdade é que numa jogada fortuita na primeira parte do encontro tive o azar de sofrer uma rotura num testículo. Ao intervalo disseram-me que tinha de sair do jogo, mas eu praticamente não tinha dores.""A decisão de não ser operado foi a mais difícil. Mas tenho trabalho feito, tenho três filhos... Havia o risco de perder o testículo. Foi uma decisão complicada, no sábado seguinte jogávamos em Vigo e decidi continuar, sem operar. Por sorte não aconteceu nada mais grave."O desejo de jogar na primeira divisão, aos 31 anos, foi mais forte. "Não queria parar nem por nada deste mundo. Perguntei quais eram os riscos de não ser operado e disseram-me que podia perder o testículo. Foi uma loucura, mas foi assim."