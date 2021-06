Jon Moncayola renova com o Osasuna por dez (!) temporadas

Jon Moncayola, médio espanhol de 23 anos do Osasuna, renovou pelo clube por dez (!) temporadas, num acordo válido até 30 de junho de 2031, segundo anunciou o clube no site oficial e nas redes sociais.





O jogador, que esteve presente no Europeu de Sub-21 a representar a seleção espanhola, disputou 41 partidas na temporada 2020/2021, 36 delas na La Liga, contribuindo com dois golos e ajudando a assegurar a permanência da equipa na elite do futebol espanhol.Moncayola terá uma cláusula de rescisão de 22 milhões de euros.