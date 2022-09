Bronca em Madrid: presidente do Rayo Vallecano terá agredido empresário de Raúl de Tomás

Raúl Martín Presa, presidente do Rayo Vallecano, terá agredido esta quinta-feira o empresário de Raúl de Tomás, de acordo com o 'Carrusel Deportivo'.O avançado do Espanyol, que já passou pelo Benfica, era o principal alvo do clube de Madrid antes do fecho da mais recente janela de transferências, mas a mudança não se concretizou porque a documentação não chegou a tempo, segundo fontes da La Liga.O dirigente máximo do Rayo reuniu-se então ontem com o empresário e o advogado do internacional espanhol para ainda tentar a contratação, contudo a reunião acabou por ficar mais tensa do que se esperava. O tom da conversa subiu ao ponto de Raúl Martín Presa ter agredido o empresário, que sofreu ferimentos ligeiros, avança a mesma fonte.De acordo com José Palacio, jornalista do 'Carrusel Deportivo', vários trabalhadores da agência que representa o jogador ligaram à Polícia, que tomou conta da ocorrência. O empresário do jogador, de 27 anos, espera agora por exames médicos para apresentar queixa contra Raúl Martín Presa.