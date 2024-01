Miguel Crespo oficializado no Rayo Vallecano

? OFICIAL | Miguel Crespo es nuevo jugador del Rayo Vallecano. El mediocentro llega cedido por el Fenerbahce hasta final de temporada.



O Fenerbahçe e o Rayo Vallecano oficializaram, esta quarta-feira, o empréstimo do médio Miguel Crespo, com o português, de 27 anos, a rumar ao futebol espanhol cedido pelos turcos até ao final da época, num acordo que contempla uma opção de compra.Miguel Crespo deixa assim o Fenerbahçe, ao serviço do qual conquistou uma Taça da Turquia, após duas épocas e meia, somando 80 jogos, cinco golos marcados e outras tantas assistências. O médio chegou aos turcos depois de ter sido figura de proa no Estoril, desempenhando um papel fundamental no regresso dos canarinhos à 1.ª Liga.